Bugünkü YENİÇAĞ »

51 terörist etkisiz hale getirildi!

»
51 terörist etkisiz hale getirildi!
Fırat Kalkanı Harekatı’nın 165’inci gününde, Suriye’nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, dördü terör örgütü IŞİD'in “sözde emiri” olmak üzere 51 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 165’inci gününde, Suriye’nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, dördü terör örgütü IŞİD'in “sözde emiri” olmak üzere 51 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

56 BİNA VE 3 KARARGAH BİNASI İMHA EDİLDİ

Koalisyon güçlerince Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik yürütülen 8 hava harekatı sonucunda, ikişer savunma mevzisi ve silahlı araç kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 terör örgütü IŞİD hedefine yönelik düzenlenen harekat sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargah yapısı imha edildi.

Hava harekatı ve çatışmalarda 4'ü IŞİD'den "sözde emiri" olmak üzere 51 terör örgütü IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü IŞİD'den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 24 el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 656 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü imha edildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Ünlü anket şirketi: AKP seçmeninin yüzde 35'i hayır için beklemedeÜnlü anket şirketi: AKP seçmeninin yüzde 35'i hayır için beklemedeEvlilik programlarındaki rezalete neden 'dur' denilmiyor!Evlilik programlarındaki rezalete neden 'dur' denilmiyor!İzmir’deki saldırıyla ilgili flaş gelişmeİzmir’deki saldırıyla ilgili flaş gelişmeElif Doğan Türkmen istifa etti!Elif Doğan Türkmen istifa etti!Hakimlik soruları önceden sızdırılmış!Hakimlik soruları önceden sızdırılmış!Üzerine 250 kilogramlık cam düşen kıza rekor tazminatÜzerine 250 kilogramlık cam düşen kıza rekor tazminatUludağ'ın 'buz kırıcıları'Uludağ'ın 'buz kırıcıları'O belediyeye kayyum atandı!O belediyeye kayyum atandı!Binlerce insan Çağlayan Adliyesi'ne akın etti!Binlerce insan Çağlayan Adliyesi'ne akın etti!RTÜK'ten 'son dakika' açıklamasıRTÜK'ten 'son dakika' açıklaması
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti