51 terörist etkisiz hale getirildi!

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 165’inci gününde, Suriye’nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, dördü terör örgütü IŞİD'in “sözde emiri” olmak üzere 51 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 165’inci gününde, Suriye’nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sırasında, dördü terör örgütü IŞİD'in “sözde emiri” olmak üzere 51 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

56 BİNA VE 3 KARARGAH BİNASI İMHA EDİLDİ

Koalisyon güçlerince Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik yürütülen 8 hava harekatı sonucunda, ikişer savunma mevzisi ve silahlı araç kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 terör örgütü IŞİD hedefine yönelik düzenlenen harekat sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargah yapısı imha edildi.

Hava harekatı ve çatışmalarda 4'ü IŞİD'den "sözde emiri" olmak üzere 51 terör örgütü IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü IŞİD'den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 24 el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 656 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü imha edildi.