533 emniyet mensubu görevine iade edildi

FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden alınan 533 emniyet mensubu görevlerine iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 533 emniyet mensubunun görevlerine iade edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada "FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen (533) Emniyet Teşkilatı mensubu Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​​" ifadelerine yer verildi.