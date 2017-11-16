Bugünkü YENİÇAĞ »

533 emniyet mensubu görevine iade edildi

»
533 emniyet mensubu görevine iade edildi
FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden alınan 533 emniyet mensubu görevlerine iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 533 emniyet mensubunun görevlerine iade edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada "FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen (533) Emniyet Teşkilatı mensubu Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​​" ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
KYK burs sonuçları açıklandı!KYK burs sonuçları açıklandı!ABD'den Reza Zarrab açıklamasıABD'den Reza Zarrab açıklamasıVan şehidine ağladıVan şehidine ağladı533 emniyet mensubu görevine iade edildi533 emniyet mensubu görevine iade edildiBTK'dan flaş Wikipedia açıklamasıBTK'dan flaş Wikipedia açıklamasıCHP Tunceli'de Seyit Rıza'yı andıCHP Tunceli'de Seyit Rıza'yı andıMetin Feyzioğlu'ndan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açıklamasıMetin Feyzioğlu'ndan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açıklamasıİstanbul'a kar soğukları geliyorİstanbul'a kar soğukları geliyorTanburacı'ya saldıran kişi serbestTanburacı'ya saldıran kişi serbestAntalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisiAntalyalı çiftçiden Fakıbaba'ya Fatih Terim tepkisi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti