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54 gazeteci ve yazarın mal varlığına FETÖ'den el konuldu

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54 gazeteci ve yazarın mal varlığına FETÖ'den el konuldu
İstanbul 11.Sulh Ceza Hâkimliği, 'FETÖ' soruşturmasında çoğu tutuklu durumda olan 54 gazeteci ve yazarın tüm mallarına el konulmasına karar verdi.

Ocak Medya'da yer alan habere göre, kararın gerekçesinde şunlar yazıyor:

“FETÖ/PYD silâhlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin üzerlerine atılı terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri, şüphelilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları yahut terör örgütü üyesi olmalarının verdiği avantajla malvarlığı elde ettikleri, elde ettikleri mal varlığını terör örgütünün emrine sundukları yönünde yeterli kuvvetli şüphe bulunduğu, bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları dikkate alınarak talebin kabulü…”

Mal varlıklarına el konulanlar arasında Şahin Alpay, Nuriye Ural (Akman), Mümtaz'er Türköne, Lale Sarıibrahimoğlu ve Hilmi Yavuz da var.

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