550 kişilik işe 5 bin 313 kişi başvurdu

Hakkari'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 550 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna 5 bin 313 kişi başvuru yaptı.

Hakkari'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli kurumlarda 6 ay istihdam edilecekler için bugün İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Hakkari Noteri Cengiz Kurt ve İş-Kurt yetkililerinin katıldığı kura çekimine gelen vatandaşlar, kura sonuçlarını büyük bir merakle bekledi. 4 saat süren kura çekiminde ismi çıkanlar sevinirken, ismi kurada çıkmayanların ise üzüldükleri görüldü.