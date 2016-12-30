5541 sağlıkçı görevlerinden ihraç edildi

SağlıK Bakanı Recep Akdağ, bakanlığında FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine açığa alınan personel sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Kendisine verilen soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı, bakanlığında FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu belirlenerek 28 Kasım 2016 tarihi itibarıyla açığa alınan personel sayısının 8 bin 891 olduğunu belirtti. Akdağ, durumları incelenen 1929 personelinise görevlerine iade edildiğini, 5 bin 541 personelin ise kamu görevinden çıkarıldığını söyledi. Sağlık Bakanı, kamu görevinden çıkarılanlardan yargı kararı ile görevine iade edilen personel bulunmadığını belirtti.