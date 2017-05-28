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56 asker taburcu edildi

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56 asker taburcu edildi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 68 askerden 56'sının taburcu edildiği bildirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 68 askerden 56'sının taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alayında mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 68 Mehmetçik'ten 56'sı taburcu edilmiş, 12'si müşahede altında bulunmaktadır. Alay Tabipliğine de bu şikayetle müracaat bulunmamaktadır. İlk tespitlerde zehirlenme veya enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında dün gece saat 23.00 sıralarında 150 asker mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, 70 asker Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerinde müşahede altına alınmıştı.

 

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