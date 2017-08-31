57. Alayı bilmeyen adamlar!

Çanakkale savaşlarında en çok kayıp veren ailelerden biriyiz. Ata Ninemin aile fertlerinden altısı burada Hakk'a yürüdü. Dördü 57. Alay Şehitliği'nde gömülü. İkisi ise ağır yaralı olarak getirildikleri İstanbul'da vefat ettiler. Bunların naaşları ise Tokmaktepe Mezarlığı'nda. Geneli Rus mezaliminden kaçıp iki sürgüne uğrayanlardan. Kafkasya'dan gelenlerin tamamında olduğu gibi vatan dedikleri topraklar için şehadet mertebesine ulaştılar.

Büyük Atatürk'ün "Size ölmeyi emrediyorum" dedikleri arasında bizimkiler de var. Mermileri bitince süngüleriyle çarpışarak can verdiler. Evet, Türk tarihinde epey destansı savaş vardır. En önemlilerinden biri de Çanakkale'dir.

Ata Ninem vefatından önce bizleri toplayıp vasiyetini açıkladı; "Beykoz-Ömerli'deki arazilerimde yetimlerimiz yaşıyor. Sakın ola benim ölümümden sonra hiç biriniz, buralarda hak iddia etmeyecektir. Buralarını şehitlerimizin dullarına ve çocuklarına bırakıyorum." Bu talimata aynen uyuldu. Elimizdeki tapulara rağmen hiç birimiz mahkeme yoluna gitmedi. Hatta yetimlerden Darüşşafaka'da okuyan iki yeğene sahip çıkıldı. Üniversiteyi bitirip meslek sahibi oluncaya kadar yardım dahi edildi.

Vakit ve imkan bulduğumuz zamanlarda Çanakkale'deki şehitliğe ziyaretlerde bulunduk. Dini vecibeleri yerine getirmeyi unutmadık.

Ya Papirüs'çülerin nesli

Tesadüfe bakın, Adalet Şura'sına karşı çıktığım yazımın yayınlandığı gün korktuğuma uğradım. CHP'nin organizasyonuna katılanların bir kısmı biradan şaraba, her türlü alkolü aldılar. Şişe ve teneke tokuşturanlar ekranlara yansıdı. Binlerce şehidin yattığı yerlerde Papirüs Bar şubeleri açtılar.

Soruyorum sizlere bunlar provokatör mü? Yoksa alkolik mi? Şehitlere böylesi saygısızlığı neyle izah edebiliriz. Kutsal toprakları meyhaneye çevirmek kimin fikri? Benim tanıdıklarım arasında da alkol kullananlar mevcut. "Akşamdan akşama" lafı bunlar için. Ancak "30 ramazan" ve kandillerde ağızlarına içki götürdüklerine tanık olmadım. Hele şehitliklerde tövbe haşa! Birkaç gün önceye dönecek olursak, CHP'nin hükümet olma şansının niye olmadığını daha iyi anlarız. Aradan değil yıllar, asırlar geçse "Papirüs Bar kafalılar" temizlenmedikçe, iktidara yürümeleri mümkün değil. CHP üst yönetimine düşen görev, bir an önce bunları kapının önüne koymak. Kimse çıkıp Turizm ve Tanıtma Bakanı Numan Kurtulmuş'un haklı protestosuna cevap vermeye kalkmasın. Suçu atacak yer arayanlar önce aynaya bakmak zorunda.

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Yayın kepazeliği

4.5 G'li canlı yayınlardan fenalık geldi. Son fiyaskoyu CNNTURK'te yaşadık. Vatan Şaşmaz'ın cenaze namazının kılındığı Birlik Camii'nden ses ve görüntü bozukluğunu sadece bu ekranı yönetenler fark etmedi. Aynı konuyu NTV de işledi. Pırıl pırıl ve cızırtısız.

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Bayram öncesi en gırgır diyaloglar da CNNTURK'te idi. "Nöbetçi spiker" Semiha Şahin tatil yörelerine birer birer bağlandı. Bozcaada ve benzeri yerlerdeki muhabirler "Buralar muhteşem" dedikçe Semiha kendi kendine konuşmaya başladı. Bir yerde "tatil sendromu"nun dışa vurumunu sergiledi. Kendisine önerim, en kısa zamanda izne çıkması. İlk durağı da Bozcaada olmalı. Çünkü en fazla sesi buradaki röportaj sırasında çıkardı.

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Yine CNNTURK'te, Türkiye Gündemi programında yeni bir yüz fark ettim; Sevil Nuriyeva. Azerbaycanlı gazetecinin konuşmalarını çok beğendim. Öyle bir FETÖ analizi yaptı ki bayıldım. "İki devlet tek millet" lafının Nuriyeva gibiler için söylendiği kesin.

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Küçük notlar

Ekranlarda Çin filmlerinden geçilmiyor. Hangi kanalı çevirseniz karşınızda bunlar. Şikayetler diz boyu. Geçmişte bunların kiloyla satıldığı iddia edilirdi. Şimdilerde buna iyice inanmaya başladım.

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Gelen şikayetlerden biri de akaryakıt fiyatlarından. Dolar devamlı düşüyor ama pompalara yansıdığı yok. Sıra zamma gelince anında uygulanıyor. Bu durum sadece bize özgü olsa gerek.

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FIKRALI FİNAL: Eyüp Karadayı bir fıkra yolladı. Adı Viyana uçağı. Beğeneceğinizi tahmin ediyorum:

"Uçak inişe geçtiğinde pilot anons eder -Sayın yolcularımız 25 dakika sonra Viyana pistinde olacağız. Hava parçalı/bulutlu, 15 derecee AMAN ALLAH'IM!-

Ve anons birden kesilir. Bütün yolcular panik haldedir. Aradan geçen birkaç dakika yolculara yıllar kadar uzun gelmiştir. Pilot; "Sayın yolcularımız sizleri korkuttum ama hostes yanlışlıkla üstüme sıcak kahve döktü. Canım çok yandı. Pantolonumun ön tarafını bir görseniz". O lafını bitirir bitirmez arka taraftan bir yolcu bağırır; "O da bir şey mi, sen benim pantolonun arkasını bir görsen"!