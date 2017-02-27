Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
'6 aylık' iş için oluşturulan kuyruk...
Rize’de, belediyeler ile bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 2 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü’ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde İŞKUR binası önünde beklemeye başlayanlar, merdivenlerde kuyruk oluşturdu.
1
8
BİR DE BUNLAR VAR
Meclis'te en çok fatura gideri olan 10 vekil
Kahraman polisi onbinler uğurladı
Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler
İstanbul'da bu sabah
Kategoriler
Güncel
Atatürk
Karikatür (Emre Ulaş)
Gazete Manşetleri
Spor
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Özdağ:"Günaydın Balgat"
"Evet" denilirse AKP ne yapacak?
Kürdistan paçavrasını protesto ettiler gözaltına alındılar
ÖSO ve Esad rejimi El Bab'da çatıştı
Pamukoğlu: 'Evet' de 'Hayır' da çıksa seçim gelebilir!
Bu vurguna kim el atacak?
Akar ve Yıldırım o manşeti görüştü
'Karargâh rahatsız' manşetine soruşturma!
Ermenistan, 5 şehidin cenazesini teslim etmiyor!
Borçlar bu yıl rekor kıracak
14 bin firmanın üretimi durdu!
Ekranda drama sinemada komedi
Kitapta yeri yok...
"Cumhurbaşkanlığı Sistemi" ve felsefesi
Oscar ilk kez bir Müslümana gitti
Haber Scripti