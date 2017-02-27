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'6 aylık' iş için oluşturulan kuyruk...

'6 aylık' iş için oluşturulan kuyruk... 1
Rize’de, belediyeler ile bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 2 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü’ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde İŞKUR binası önünde beklemeye başlayanlar, merdivenlerde kuyruk oluşturdu.
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Yeni Çağ Gazetesi
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