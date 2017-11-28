6 bin 495 Suriyeli gelin

2016 yılında 6 bin 495 Suriyeli Türkiye'ye gelin olurken, 377 kişi de Suriyeli erkeklerle evlendi.

2016 yılında yabancı gelin tercihinde Suriyeliler ön plana çıktı. Yabancı bir ülke erkeği ile evlenen 3 bin 777 Türk kadınına karşılık Türk erkekleri dışarıdan 22 bin 583 gelin getirdi.

Yabancı gelinlerde 6 bin 495 gelinle Suriye ilk sırayı alırken, 2 bin 644 gelinle Almanya ikinci sırayı, 2 bin 170 gelinle de Azerbaycan 3. sırayı aldı.

377 Tük vatandaşı ise Suriyeli erkeklerle evlendi.

2016 yılında evlenen Türk erkeğinin sayısı evlenen Türk kadının sayısından 18 bin 806 kişi fazla oldu. 2016 yılında evlenen Türk erkeğinin sayısı evlenen Türk kadının sayısından 18 bin 806 kişi fazla oldu.

Türkiye'de 2015 yılında 602 bin 982 çift evlenirken 2016 yılında evlilik oranı artan nüfusa rağmen yüzde 1,4 azaldı. 2015 yılında 131 bin 830 çift boşanırken, 2016 yılında boşanmalar da yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 oldu.