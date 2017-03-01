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6 bin Türk milyoner Türkiye’yi terk etti

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6 bin Türk milyoner Türkiye’yi terk etti
Türkiye son dönemde Suriye ve Irak başta olmak üzere Dünya’nın az gelişmiş ya da savaş, kıtlık gibi krizlerle boğuşan ülkelerinden gelen göçmenleri konuşuyor.

Özellikle nüfusları 3 milyonu aşan Suriyeli göçmenleri. Gelenlerin eğitim durumu, ekonomideki yeri en fazla konuşulan konular bu alanda. Peki Türkiye göç veriyor mu? Veriyor. Hem de ciddî sayılabilecek bir göç bu. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Güney Afrika merkezli araştırma şirketi New World Wealth’in bir çalışması bu ciddiyeti daha önemli kılıyor. 6 bin Türk milyoner, geçtiğimiz yıl Türkiye’yi terk etti.

Bunların kim olduğu, neden gittikleri bilinmiyor. Ancak araştırmayı hazırlayan kuruluştan Andrew Amoils’in açıklamaları biraz durumu daha iyi tahlil etmemizi sağlıyor. “Milyonerler çoğunlukla çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için ve kişisel güvenlik arayışları için ülkelerini terk ediyor...”

Yani; kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Bir de bu sebeplere iklim, sağlık gibi faktörler de eklenince göç kaçınılmaz alıyor. 2015’te Dünya genelinde 64 bin milyoner kendi ülkelerini terk etmiş. 2016’da bu rakam 82 bine fırlamış. En fazla rağbet edilen yerler; arasında ise gelişmiş ülkeler var. Avustralya 11 bin, ABD 10 bin, Kanada 8 bin Yeni Zelanda ise 4 bin milyonerin yeni evi olmuş. Yani milyonerlerin yeni evleri. Peki en fazla milyoner kaybeden ülkeler neresi?

İlk sırada; terörün derin izler bıraktığı Fransa var. Bu ülkeden giden milyonerlerin sayısı 12 bin. İkinci olan Çin’den 9
bin, üçüncü Brezilya’dan 8 bin, 4’üncülüğü paylaşan Türkiye’den ve Hindistan’dan 6’şar bin.. Geçen yıl açıklanan raporda, Fransa 10 bin milyonerini kaybetmişti. Yani artış oranı yüzde 20’ydi. Çin’de bu rakam yine 9 binde kaldı. Brezilya’da milyoner kaçışı 2015’te 2 bin, Hindistan’da 4 bindi. Türkiye’de ise 1.000 milyoner ülkeyi terk etmişti. Yani bir yılda 5 bin Türk milyoner daha başka ülkelere yerleşmeyi tercih etti.

3.4 MİLYON FRANSIZ, ÜLKESİ DIŞINDA YAŞIYOR

Brezilya, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yanında; Fransa’nın bu göç listesinde olması şaşırtıcı gelebilir. Nüfusunun yüzde 9’unu göçmenlerin oluşturduğu Fransa’da, rakam 6 milyon civarında. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) 13 Ekim 2015 tarihli göç raporuna göre de 229 bin kişi ülkeyi terk etti. Rapora göre; Fransa’dan Avrupa Birliği, ABD ve İsrail gibi bölge-ülkelere yerleşenlerin sayısı da 3.4 milyon.

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