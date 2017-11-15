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6 IŞİD'çinin tahliyesi istendi

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6 IŞİD'çinin tahliyesi istendi
IŞİD'ın 46 kişiyi öldürdüğü Atatürk Havalimanı saldırısı davasında duruşma savcısı, tutuklu 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerini istedi.

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü IŞİD'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42'si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davanın 3'üncü duruşmasında müştekiler dinlendi. 

'ŞİKAYETÇİYİM'

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren şikayetçi Hasan Cambaz sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıkları rabbime havale ediyorum. Kahr-ı perişan olsunlar. Burada evladını kaybedenler var. Onlar geri dönecekler mi? Nasıl rahat oturuyorlar? Duruşmalara da katılmak istemiyorum. Şerefsizlerin suratını da görmek istemiyorum" dedi. 

TERCÜMAN ARACILIĞIYLA ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Söz alan diğer şikayetçiler de yakınlarını kaybettiklerini, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu maktullerin yakınları da tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerinde şikayetçi olduklarını söyledi. 

Duruşma savcısı, terör saldırısında zarar gören müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi. Savcı, mevcut delil durumu, savunmalarının alınmış olması ve dosya kapsamından dolayı tutuklu sanıklar Mahmut Tezin, Harun İçoğlu, Doğan Değerli, Faruk Yazıd, Gulmakhmad Salımov ve Ahmed Bin Hamed'in haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmelerini talep etti.  

Duruşma savcısı, 36 sanığın ise üzerlerine atılı suçlamaların niteliği, kaçma şüphelerinin bulunması, olay yeri inceleme tutanakları, HTS kayıtları ve kuvvetli suç şüphelerinin bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

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