6 milyon işsiz sandığa gidecek

CHP, referandum öncesi Türkiye’nin ekonomik ortamını ve bununsosyal yansımalarını analiz etti.

Fatih ERBOZ / Yeniçağ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke başkanlığında partinin ekonomi araştırmaları birimi tarafından hazırlanan raporda, “Gerçek işsizlik, çok yüksek. Umudunu kaybetmiş ve çalışmaya hazır vatandaşlarımızın da hesaba katılmasıyla ölçülen işsizler, 5 milyon 924 bin kişi. Buna, eksik istihdam edilen vatandaşlarımız da eklendiğinde, geniş tanımlı gerçek işsizler, 6 milyon 503 bin kişiye artıyor” denildi. İşsizliğin son 6 yılın zirvesine ulaştığı ifade edilen raporda şu tespitlerde bulunuldu: “İşsizlik oranı, fiilî başkanlık tarihi olan Ağustos 2014’e göre 1,7 puan, 2015 yılının Ekim ayına göre 1,3 puan artarak; Ekim 2016’da yüzde 11,8 oldu. İşsizlik oranında 1,3 puanlık artış, Aralık 2014’ten bu yana yıllık bazda en hızlı artış. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 11,7. Bu rakam, son 6 yılın en yüksek işsizlik oranı. Ekim ayında işsiz bulunan 3 milyon 647 bin kişinin 808 bini 1 yıldan fazla bir süredir iş aramakta. Toplam 975 bin üniversite mezunu işsiz.”



ASGARİ ÜCRETE ZAM ERİDİ



Gençlerde işsizlik oranının da artmaya devam ettiğinin belirtildiği raporda, “Her 5 gencimizden biri işsiz. Genç işsizlik oranı, Ağustos 2014’e göre 2,3 puan; 2015 Ekim ayına göre 1,9 puan artarak, yüzde 21,2 oldu. Genç işsiz sayısı Ağustos 2014’e göre 112 bin kişi; 2015 yılının Ekim ayına göre 111 bin kişi artarak 1 milyon 79 bin oldu.



Genç erkeklerde işsizlik yüzde 17,9 iken genç kadınlarda yüzde 27,1. Ekim ayında, ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin sayısı; 871 bini erkek 2 milyon 18 bini kadın olmak üzere toplam 2 milyon 889 bin. Bu gençlerimiz 15-24 yaş grubunun yüzde 24,3’ünü oluşturuyor” denildi. Raporda, asgarî ücrete gelen zam ile ilgili şu değerlendirme yer aldı: “2016 yılının sonlarında yaşanan zamlara 13 Ocak’ta bir yenisi daha eklendi ve benzine 15 kuruş, motorine

ise 13 kuruş zam geldi. Bu son zamlarla birlikte 3 Ekim’den itibaren benzin 70 kuruş, motorin ise 66 kuruş daha pahalı. Asgarî ücrete yapılan 104 liralık zammın tamamı, yılın 17’nci gününde eridi”