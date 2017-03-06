6 PKK'lının firarında ilginç gelişme

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden, geçen yıl 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklunun firar ettiği sırada kulübedeki nöbetçi askerin uyumaya gittiği ortaya çıktı.

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden, geçen yıl 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklunun firar etmesine ilişkin 15 infaz koruma memuru ve 7 asker hakkında 6 aydan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, firarın olduğu gün infaz koruma memurlarının sayım yapmadan tam mevcut bildirdiği, firarın gerçekleştiği kulede nöbetçi olan askerin de baş ağrısı nedeniyle koğuşa uyumaya gittiği belirtildi.



Türkiye'nin en iyi korunan cezaevlerinden olan Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden 5 Mart 2016 günü 6 PKK'lı hükümlü ve tutuklu firar etti. Olayla ilgili 3 infaz koruma memuru tutuklanırken, bunlardan Mahmut Uzunkaya 21 Haziran 2016 tarihinde Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etti. Firar eden PKK'lı tervöristlerden bazılarının 2013 yılında Bingöl Cezaevi'nden kaçıp, daha sonra yakalanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne nakledildiği belirlenirken, örgüt yöneticisi Murat Karayılan firarilerin Kandil'de bulunan kamplara ulaştığını açıkladı.



6 AY- 30 YIL ARASINDA HAPİS İSTEMİ

Firar olayına ilişkin 2'si tutuklu 15 infaz koruma memuru ve 7 asker hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 6 şüphelinin 'Dikkat, özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu kaçmaya neden olma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 2 şüphelinin ise 'Hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlama' suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

FİRARIN YAPILDIĞI KULEDE ASKER YOKTU

Firarilerin duyarlı tel engelini bertaraf ettikten sonra, sürünerek 25 metre ilerideki 3 nolu nöbet kulesine ulaştığını belirten savcı, nöbet tutması gereken askerin kulede olmadığını ifade etti.

Kulenin sağ ve solundaki 2 ve 4 nolu kulelerdeki nöbetçi askerler ile kamera odasındaki görevlilerin firarileri fark etmediğini belirten savcı, firarilerin bundan istifade edip içlerinden birini nöbet kulesine çıkardığını, bu kişinin içeriden kule kapısını açıp, diğer firarileri içeri aldığını, firarilerin çarşaftan yapma iplerle son engel durumundaki ihate duvarını da aşarak, firar eylemini tamamladıklarını kaydetti. Firar olayının, firarilerin kusursuz plan yapması ve şanslarının yaver gitmesiyle izah edilemeyeceğini belirten savcı, şüphelilerin kasıt veya kusurlu davranışları olduğu kanaatine varıldığını kaydetti.

Tutuklu gardiyanlar C.D. ve R.D'nin firarın yaşandığı H blokta nöbetçi olduğunu belirten savcı, sabah sayımında 2 koğıuştan 6 kişi firar etmesine rağmen, şüphelilerin mevcudun tam olduğunu bildirip, sayım tutanağı düzenlediğini kaydetti.

NÖBETÇİ ASKER KOĞUŞA GİDİP UYUMUŞ

Dış güvenlikten sorumlu jandarma personelinin de kusurlu olduğunu ve 3'ü rütbeli 7 asker hakkında soruşturma izni verildiğini ifade eden savcı, firarın gerçekleştiği 3 nolu kulede nöbette olması gereken jandarma er İ.D.'nin, nöbetçi yoklaması alındıktan sonra başı ağrıdığı için kimseye haber vermeden koğuşa gidip uzandığını ve uyuyakaldığı için nöbet tutmadığını belirtti.

Firar olayının İ.D.'nin nöbetini tutmadığı 3 nolu kuleden yapıldığına dikkat çeken savcı, nöbetçilerden sorumlu 3 rütbelinin de aralarında bulunduğu 7 askerin cezalandırılmasını istedi.