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6. ve 9. Ana Jet Üslerine FETÖ Operasyonu

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6. ve 9. Ana Jet Üslerine FETÖ Operasyonu
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 6. Ve 9. Ana Jet Üslerine FETÖ operasyonu yapıldı 22 ilde yapılan operasyonlarda 40 muzavvaf rütbeli personel gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün mahrem yapısı içinde yer alan askeri personele yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 40 muzavvaf rütbeli personel gözaltına alınırken, 17 kişi tutuklandı.

Ankesörlü telefonlar üzerinden mahrem yapı sorumlusu sivil imamlarla irtibat halinde bulundukları tespit edilen muvazzaf rütbeli askeri personele yönelik Balıkesir merkezli 22 ilde yapılan eş zamanlı 2 operasyonla 40 şüpheli gözaltına alındı. Çoğunluğu Balıkesir 9. ve Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki 6. ana jet üssü komutanlıklarında, diğerleri farklı illerde Hava Kuvvetleri’ne bağlı komutanlıklarda görevli 39 muvazzaf rütbeli askeri personel ile 1 sivil imam olmak üzere toplam 40 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’e getirilen 40 şüpheli, Balıkesir Sulh Ceza Hâkimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edilirken, şüphelilerden 17 kişi tutuklandı, 23 kişinin ise etkin pişmanlık hükümleri gözetilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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