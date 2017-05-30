Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" sözleri 'ifade özgürlüğü' sayıldı.

"6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" ve "çalışan kadın, fuhuşa hazırlık yapan sürece destek olmuş oluyor" gibi sözleriyle gündeme gelen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız sözlerini "sapıklık" olarak niteleyen Oda TV’ye dava açtı.

Savcı Yıldız’ın sözlerini ifade özgürlüğü olarak nitelerken odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında “hakaret” suçlamasıyla iddianame düzenledi.

Savcı Ramazan Öksüz iddianamede şu ifadeleri kullandı:

“6 yaşında çocukla enlenebilir’ başlıklı videoda kayıtlı konuşma metni ile ilgili olarak, Kocaeli Baro Başkanlığı’nın da şikayeti ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2015/20414 nolu soruşturmada Nurettin Yıldız hakkında soruşturma yağıldığı, sonuç olarak söz konusu beyanların T.C. Anayasa 25. ve 26. maddelerinde düzenlenen düşünce ve kanaat özgürlüğü, düşünceyi açıklama, yayma kapsamında kaldığı gerekçesiyle 17.03.2015 tarihli kovuşturmaya yer yoktur kararı verildiği dosya kapsamında mevcut karar örneğinden anlaşılmıştır.”