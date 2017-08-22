6 yıl sonra sağlıkta sil baştan

Hükümet, 2011 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirdiği ve sağlıkta yeni dönem olarak sunduğu yapıyı tamamen değiştiriyor. Gerekçe olarak da artan bürokrasi ve kadrolaşma gösteriliyor.

2011 Kasım ayında, ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ kapsamında 81 ilde Kamu Hastaneler Birliği (KHB) Genel Sekreterliği kuruldu. Ayrıca Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri ile 3 farklı yönetim yapısı planlandı. 81 ilde en üst yönetici olarak KHB Genel Sekreterlikleri oluşturuldu. Kamu hastaneleri yönetimi ve satın almalarında, en güçlü isim olan KHB Genel Sekreterlikleri, sistem kurulduğunda yüksek ücretle tercih edilen makamlar oldu. Ayrıca bu yapının merkez ve taşra teşkilatları için yüzlerce yönetici kadrosu oluşturuldu.

ÇOK SAYIDA BÜROKRAT

Aynı düzenlemeyle, illerdeki, Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Müdürlükleri de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu yapılar olarak hayata geçirildi. Bu birimlerde, ana çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı, verem savaş dispanserleri, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri gibi hizmetlerden sorumlu kılındı. Sağlıkta daha hızlı ve verimli çalışma amacıyla yapılan bu düzenleme, yeni kadrolar açılması dışında, beklenen sonucu vermedi.

İllerde sağlıkla ilgili yönetim, üç başlı oldu. Üç kurum arasında koordinasyon sorunu yaşandı ve yetki karmaşası ortaya çıktı. Yaratılan bürokrasi, hizmetlerde gecikme oluşturdu. Ayrıca, yeni oluşturulan kadroların, bazı grup ve cemaatler tarafından kadrolaşma amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. O dönem, eleştirilen bu yapının işlemediği 6 yıl sonra görüldü.

İktidar, yaşanan sorunların ardından bu sistemi, eskisine benzer bir yapıya dönüştürmek için kolları sıvadı. Mehmet Müezzinoğlu’nun Sağlık Bakanı olduğu dönemde, ‘sağlıkta tek çatıya dönüş’ olarak açıklanan yasa çalışması, aylarca bekledi. Bakanlar Kurulu aşamasına kadar gelen ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun imzalamasının ardından, TBMM’ye gönderilmesi beklenen yasa tasarısı, Davutoğlu’nun görevden ayrılmasına neden olan olağanüstü kongre süreciyle askıda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde konu yeniden gündeme geldi ve yerelde yaşanan sağlık sorunlarının giderilmesi için çalışma yaptırdı. Yapılan çalışmaya göre, illerde sağlık yönetimi eskisine benzer bir yöntemle, “il sağlık müdürü, kamu hastanelerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı ve halk sağlığından sorumlu il sağlık müdür yardımcısı” şeklinde yeniden yapılandırılacak. Bu düzenlemeyle yetki ve görevlendirmeler de yeniden tanımlanacak.