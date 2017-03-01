"600 değil 300 vekil yeter"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Çanakkale'de gittiği bir açılışta Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi. İnce, "Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirir" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde Belediye tarafından yapımı tamamlanan, Avcılar Köprüsü'nün açılışında Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi.

Konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım'ı eleştiren İnce, "Başbakan Binali Yldırım 'Başbakanlığım feda olsun. Bin Ali feda olsun' diyor. Sen kim oluyorsun da Başbakanlığı feda ediyorsun? 'Dolar yükseliyor' diyorlar. 'Dolsa ne olur dolmasa ne olur' diyor. 'Ne düşünüyorsun?' diyorlar. 'İtaat et rahat et' diyor. Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil, 'Hayır' diyenler değiştirir. 'Çanakkale geçilmez' diyorlar, 'Bakın geçtik' diyor. Onu da yanlış anlamış. 'Çanakkale geçilmez' diye sana demediler Yıldırım. İngilizler'e, İtalyanlar'a dediler. Tam düşük profilli başbakan böyle bir şey. 2017 yılında köprü ile övünüyorsun. Basıyoruz parayı geçiyoruz. Sen mi veriyorsun? İnsanlık uzay madenciliği yapıyor. Bu hala köprü ile övünüyor" dedi.

"HAYIR DİYORUZ"

"Yargı hem bağımsızdır hem tarafsızdır diyor. Hayır efendim. Yargı Cumhuriyetten yana, insan haklarından yana taraflıdır" diyerek Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak referandum oylaması öncesi 18 maddenin herkese anlatılması gerektiğini savunan İnce, "Milletvekili sayısı 550. Kaça çıkıyor? 600. ABD'nin nüfusu 300 milyon, vekil sayısı 435. Hemen hemen Türkiye'nin 4 katı. Türkiye'yi yapacağız 600. Rusya federasyonunda nüfus 150 milyon, vekil sayısı 450. Bize 600 değil, 300 yeter. Onun için 'Hayır' diyoruz. Gensoruyu kaldırıyor. Sözlü soruyu kaldırıyor. Milletvekilinin bakana soru sormasını engelliyorsun. Peki sen vekile nasıl soru soracaksın? Ben bakana soramazsam sen de bana soramazsın. O yüzden 'Hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

İL MERKEZİNDE DE HALKA SESLENDİ

Açılıştan sonra il merkezine geçerek oradaki halka seslenen ince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yüklendi. "Partili Cumhurbaşkanı. Yani bir insan hem Futbol Federasyonu Başkanı, hem Milli Hakem Komitesi Başkanı, hem takım kaptanı, hem kaleci, hem orta hakem, hem yan hakem hepsi birden olabilir mi? Olursa burada adalet çıkar mı?" diye konuşan İnce, "Şu anda 80 kişi hayır propagandası yaptığı için gözaltında. Evet demek serbest, hayır demek yasak. Ne yapacağız, korkmayacağız. Ucunda ölüm olsa bile korkmayacağız. Biz ucunda ölüm olsa da namuslu olmaya devam edeceğiz. Evet çıkacak diye karamsarlık yok. Kesin hayır çıkar deyip rehavet yok. Ne karamsar olacaksınız ne de rehavete kapılacaksınız. Şunu söyleyeyim; Çok büyük telaş içindeler. Ama kimseyi incitmeyin. Evet diyenler terörist değildir. Hayır diyenler terörist değildir. Evet diyenler de hayır diyenler de bu memleketin evladıdır. Biz bunları, evet diyenlerin yanlış yaptığını anlatmalıyız. Mühür parası alacaklar mı? Peki mürekkep parası alacaklar mı? Peki oy pusulası parası alacaklar mı? Sandık bedava devletten, oy pusulası devletten, mühür devletten, mürekkep devletten, bas hayır üstüne, kurtul bu illetten" şeklinde açıklamalarda bulundu.