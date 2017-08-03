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63 bin kişi Tesla Model 3 siparişini iptal etti

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63 bin kişi Tesla Model 3 siparişini iptal etti
Tesla`nın merakla beklenen modeli Model 3 için ön sipariş veren 63 bin kişi siparişlerini iptal etti.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin finansal rakamlarını açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, Model 3 siparişi veren 518 bin kişiden 63 bininin siparişini iptal ettiğini söyledi. Böylece Model 3 için sipariş sayısı da 455 bin kişiye düştü.

Ancak Musk, iptallerinin çok fazla önemli olmadığını çünkü şirketin Model 3 için cuma gününden bu yana günde ortalama 1800 sipariş aldığını söyledi.

Musk, aracın almak için gereken sürenin uzunluğu nedeniyle bu iptallerin gelmiş olabileceğini belirterek, "Bu sanki bir restorana oturmuşsunuz ve bir hamburger sipariş etmişsiniz gibi. Ama bunun için 1.5 saat beklemeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Model 3 alabilmek için şu anda depozito yatıranların araca sahip olabilmek için 2018 yılının sonlarını beklemesi gerekiyor.

Tesla Model 3'ün resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta büyük bir törenle cuma günü gerçekleştirilmiş ve ilk 30 araç sahiplerine teslim edilmişti. Eylül ayı sonuna kadar 1500 aracın daha teslim edilmesi hedefleniyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 20 bin araca çıkması bekleniyor.

Tesla Model 3, elektirikli araçların dünyasında çok önemli bir yere oturuyor. Önceki versiyonlara göre hem fiyat düşerken, hem de menzil ve hızda aşama kaydedildi.

Aracın fiyatı 35 bin dolardan başlıyor. Önceki versiyon Model S'in fiyatı ise 69 bin 500 dolar idi. Model 3'ün menzili ise 354 km.

Daha fazla menzil isteyenler için Long Range modeli de mevcut. Yaklaşık 500 km menzili olan bu modelin fiyatı ise 44 bin dolar.

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