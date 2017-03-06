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6,3 büyüklüğünde deprem

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6,3 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü Papua Yeni Gine'nin Kandrian kentinin 32 kilometre batısı olan depremin yerin 31,1 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Direktör Yardımcısı Stuart Weinstein, bölgede tsunami beklenmediğini belirtti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Papua Yeni Gine'de 17 Aralık'ta da 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde can ve mal kaybı olmamıştı.

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