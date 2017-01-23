65 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 153. gününde, 194 IŞİD terör örgütü hedefi vuruldu, 65 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 153. gününde, 194 IŞİD terör örgütü hedefi vuruldu, 65 terörist etkisiz hale getirildi.
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