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67. Berlin Film Festivali başladı

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67. Berlin Film Festivali başladı
67. Berlin Film Festivali, Fransız yönetmen Comar'ın "Django" filminin gösterimiyle başladı.

67. Berlin Film Festivali (Berlinale), Fransız yönetmen Etienne Comar'ın "Django" filminin gösterimiyle başladı.

Potsdamer Platz meydanındaki Berlinale Palast'ta yapılan festivalin açılış galası öncesinde Comar ve filmin oyuncuları, yönetmen Paul Verhoeven başkanlığındaki jüri üyeleri ile çok sayıda davetli kırmızı halıda yürüdü. 

Festivalin davetlileri arasında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Alman milli takımı oyuncusu Jerome Boateng, manken Toni Garn, yönetmen Wim Wenders ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth gibi isimler yer aldı.

"Kaygı" en iyi film kategorisinde yarışacak

Türkiye’den ise Ceylan Özgün Özçelik'in yönettiği "Kaygı" filmi panorama bölümünde gösterilecek ve en iyi ilk film kategorisinde yarışacak.

Ödüller 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

 

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