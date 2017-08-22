Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7 General ve Amiral emekliliğini istedi.

YAŞ kararları ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamalardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kulislerde bir süredir konuşulan general istifalarının gerçek olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 General ve Amiral emeklilik emekliliğini istedi. Bakanlık, istifaların son atamalarla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura sonrası general ve amiral atamaları, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır.



Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."