Bugünkü YENİÇAĞ »

7 ilde FETÖ operasyonu

»
7 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darge girişiminin ardında FETÖ/PDY yönelik  başlatılan soruştuma kapsamında gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1'i subay, 11'i astsubay olmak 12 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine jandarma tarafından bugün Konya merkezli Ankara, Antalya, Buldur, İstanbul ve Tunceli de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 9 asker gözaltına alınırken, 3 askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.  

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
7 ilde FETÖ operasyonu7 ilde FETÖ operasyonuYarbay Mehmet Alkan siyasete atıldı!Yarbay Mehmet Alkan siyasete atıldı!Gülben Ergen'in 'zorlama hapsi' istendi!Gülben Ergen'in 'zorlama hapsi' istendi!HDP'li Ayhan hakkında flaş kararHDP'li Ayhan hakkında flaş kararŞile'de batan gemide 4. kişinin cesedine ulaşıldıŞile'de batan gemide 4. kişinin cesedine ulaşıldıSelin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür dilediSelin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür dilediHücre evindeki teröristin fotoğrafları ortaya çıktıHücre evindeki teröristin fotoğrafları ortaya çıktıDerya Kaya hayatını kaybettiDerya Kaya hayatını kaybettiSon bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildiSon bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildiJandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladıJandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti