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73 yaşında boks eldivenlerini giydi

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73 yaşında boks eldivenlerini giydi
Bartın'da yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Nergis Yakın, 73 yaşında başladığı boks sporunda ortaya koyduğu azimle örnek oluyor.

Bartın’da yaşayan 73 yaşındaki emekli beden eğitimi öğretmeni Nergis Yakın, ilerleyen yaşına rağmen başladığı boks sporunda ortaya koyduğu azimle örnek oluyor.

Aslen Antalyalı olan ve 1970 yılında Bartın’a gelerek çeşitli okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapan Nergis Yakın, bir meslektaşından esinlenerek 73 yaşında boks sporuna başlamaya karar verdi.

İlerleyen yaşına rağmen haftada iki gün Bartın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü spor salonuna gelen Yakın, Bayanlar A Mili Takım Boks Antrenörü Muhammet Ali Kolu ile antrenman yapıyor.

Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşından beri çeşitli spor dallarıyla ilgilendiğini ve sporu bu yaşına kadar hiç bırakmadığını söyledi.

Sporun düzenli ve istikrarlı yapılması gerektiğine dikkati çeken Yakın, "Çünkü sporun, kişinin ruhsal ve bedensel yönden hayata uyumunu sağladığını ve kültürel açıdan da çok yararlı olduğunu biliyorum. Hastalıklara karşı vücudun direnci daha iyi oluyor. Vücudun herşeyi düzene giriyor." diye konuştu.

Yakın, 4 torunundan ikisinin tekvandoya, birinin de jimnastik kursuna gittiğini anlattı. 

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