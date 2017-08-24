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731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

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731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet'teki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Serhat Özveren tarafından hazırlanarak Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü müşteki olarak yer aldı.

Örgütün kuruluşu, amacı ve Emniyet'teki mahrem yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, mahrem hizmetlerin Ankara yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 731 şüpheli için "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2017'de savcılığa müracaat eden bir kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Emniyet mahrem hizmetler yapılanması"yla ilgili açıklamada bulunmak istediğini belirterek, bir cep telefonu ve iki micro SD kartı teslim etti.

600 BİN DOLAR NAKİT PARAYA EL KONULDU

"Garson" isimli gizli tanığın ifadesi ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün mahrem hizmetler Ankara il yapılanması içinde bulundukları belirlenen 731 kişi hakkında işlem başlatıldı. 

FETÖ ile bağlantılı 8 şirket, örgüte ait 55 daire ve yaklaşık 600 bin dolar nakit paraya el konuldu.

Soruşturmayla, örgütün Emniyet mahrem hizmetler yapılanmasının, Emniyet teşkilatında görevli tüm polis memuru, amir ve müdürleri çeşitli kodlar vererek fişledikleri ortaya çıktı.

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