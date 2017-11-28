Bugünkü YENİÇAĞ »

75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı!

»
75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı!
2009 Polis Koleji sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı!75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı!'FETÖ'nün kasası' olarak bilinen Çıkmaz'ın ilk ifadesi!'FETÖ'nün kasası' olarak bilinen Çıkmaz'ın ilk ifadesi!29 ilde uyuşturucu operasyonu29 ilde uyuşturucu operasyonu'Bombalar patlayınca darbeciler sevinç çığlıkları atıyordu''Bombalar patlayınca darbeciler sevinç çığlıkları atıyordu'Irak'ın kuzeyinde 41 hedef vurulduIrak'ın kuzeyinde 41 hedef vurulduYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 28 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 28 11 2017Zarrab sonrasında AİHM'de bekleyen dava...Zarrab sonrasında AİHM'de bekleyen dava...Siz hiç kitap okurken ağladınız mı?Siz hiç kitap okurken ağladınız mı?Erdoğan'ın cebine koyduğu not ve çöken bir sistem!Erdoğan'ın cebine koyduğu not ve çöken bir sistem!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti