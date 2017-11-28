75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı!

2009 Polis Koleji sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 75 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından , 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 75 şüpheli öğrenci hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.