750 kilo patlayıcı son anda ele geçirildi

Tunceli'de, 500 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 750 kiloluk ve tahrip gücü çok yüksek el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

PKK'nın kış üstlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 500 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 750 kiloluk ve tahrip gücü çok yüksek el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Otlubahçe kırsal alanında PKK'ya ait kış üstlenme alanı tespit eden güvenlik güçleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde, il merkezi yakınlarındaki Doğanca Mahallesi bölgesine nokta operasyonu düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel hareket timleri stabilize yolda hareket halindeyken, yola döşenen 750 kiloluk el yapımı patlayıcıyı son anda fark etti.

JÖH birliklerinin yol kenarına döşenmiş uzun bir kabloyu fark etmelerinden sonra bölgeye getirilen özel eğitimli köpekler ve bomba imha uzmanlarının yardımı ile facia yaşanmadan etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı, fünye ile imha edildi.

Büyük bir gürültü ile patlayan el yapımı patlayıcı, yolda 2.5 metre derinliğinde ve 10 metre çapında bir çukur oluşmasına neden oldu.

Otlubahçe ve Aslıca köyleri yakınlarında kış üstlenmesinde PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda, PKK ve PKK ile hareket eden yasadışı sol örgütlerin kullandığı bir çok sığınak, barınak ve gıda deposu bulunarak kullanılmaz hale getirildi.

Sığınaklarda, silah, mühimmatlarla birlikte bol miktarda bal, patates gibi gıda maddelerinin bulunduğu belirtildi.