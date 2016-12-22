8 ilde okullara kar tatili

Konya, Gaziantep, Çanakkale, Kilis Antalya, Hatay ve Düzce'de okullar tatil edilirken Ankara konusunda bir açıklama gelmedi.

KONYA:

Konya'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, il merkezi ve bazı ilçelerde açıklanan okul tatilinin kapsamı genişletildi.Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 22 Aralık 2016 Perşembe günü okulların tatil edildiği ilçelerle ilgili şu bilgiler verildi: "İlimiz Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Karatay, Karapınar, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 22 Aralık 2016 Perşembe günü tüm okullarda eğitim ve öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli çalışanlar da 1 gün idari izinli sayılmıştır." KİLİSKilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde yer yer devam eden kar yağışı ve meteorolojik tahminler doğrultusunda 22.12.2016 Perşembe günü de okullarımız tatil edilmiştir. Ayrıca İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile bayanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

GAZİANTEP:

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ilçelerindeki (Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli) 22 Aralık 2016 Perşembe günü (yarın), resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.Söz konusu karar ve 03.12.2002 tarih ve 58 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri uyarınca, olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.Vatandaşlarımızın özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır'' denildi.

ANTALYA:

Alanya'da kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallerde yollar ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle Güzelbağ, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Tırılar mahallelerinde bulunan okulları 22 Aralık Perşembe günü, tatil etme kararı aldı.Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak" dedi.

HATAY:

Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar nedeniyle dağ köylerindeki 28 okul, eğitim ve öğretime 1 günlük ara verdi.Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hassa Belediyesi yolları kapanan köylülerin evlerine ve şehir merkezlerine ulaşımını sağlamaları için sabah erken saatlerde kar temizleme araçları ile yol açma çalışmalarına başladı. 1 günlük kar tatili yapan öğrenciler karın zevkini çıkararak kartopu savaşı ile kardan adam yaptı.

DÜZCE:

Yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce’nin iki ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Yığılca ve Kaynaşlı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara ve mağduriyetlere karşı eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Buna göre okullar 21 Aralık Çarşamba günü tatil edildi. İki ilçede de engelli ve hamile personelin aynı gün için idari izinli sayılacağı öğrenildi.

ÇANAKKALE:

Çanakkale'nin Yenice İlçesi'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bugün ara verildi. Yenice'de yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın sürdüğü ilçede, taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar tatil edildi.

KİLİS:

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yer yer devam eden kar yağışı ve meteorolojik tahminler doğrultusunda 22.12.2016 Perşembe günü de okullarımız tatil edilmiştir. Ayrıca İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile bayanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ADIYAMAN:

Adıyaman'ın Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verilecek. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Tut ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.