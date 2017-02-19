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87 yaşında Eurovision’a aday!

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87 yaşında Eurovision’a aday!
İsveç’i temsil etmek için yarışan adaylardan en genç ve en yaşlı olanlar arasında 70 yaş var

İsveç'in Växsjö kentinde yapılacak Eurovision elemelerinin üçüncü ayağında İsveç'i temsil etmek için yarışacak adayların en genci 2000 doğumlu Bella 16 yaşında iken, 1929 doğumlu 87 yaşındaki Owe Thörnqvist elemelerde yaşlı jenerasyonu temsil ediyor.

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Aynı zamanda yarışmacılar arasında en fazla tecrübeye de sahip olan Owe Thornqvist müzik yaşamına 1953 yılında başlamış. Thornqvist daha önceki Eurovision İsveç elemelerine üç kez de şarkı sözü yazarı olarak katılmıştı.

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