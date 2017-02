89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

89. Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. 13 dalda 14 adaylığı bulunan La La Land 6 ödül alırken, "En İyi Film" ödülünün önce La La Land'e, bir süre sonra ise yanlışlık yapıldığı belirtilerek Moonlight'a verilmesi geceye damgasını vurdu.

89. Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. 13 dalda 14 adaylığı bulunan La La Land 6 ödül alırken, "En İyi Film" ödülünün önce La La Land'e, bir süre sonra ise yanlışlık yapıldığı belirtilerek Moonlight'a verilmesi geceye damgasını vurdu.

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da düzenlenen, komedyen Jimmy Kimmel’ın sunduğu törende, sinema dünyasının en prestijli ödülü “Oscar” sahiplerini buldu. Moonlight “En İyi Film” ödülünü alırken, “En İyi Yönetmen” ödülüne La La Land filminin yönetmeni Damien Chazelle layık görüldü. “En İyi Kadın Oyuncu”ödülünü Emma Stone, “En İyi Erkek Oyuncu”ödülünü ise Cassey Affleck kazandı.



“En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olurken, Damien Chazelle de Oscar tarihinde ödül kazanan en genç yönetmen unvanını elde etti.



20 kez ile Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu olan Meryl Streep ise daha önce 3 kez kazandığı ödüle bu yıl ulaşamadı.



“ARTIK BİZDEN NEFRET EDEN 225 ÜLKEDE İZLENİYORUZ”



Kırmızı halı geçiş töreni sonrası Justin Timberlake’in “Can’t Stop the Feeling” performansı ile başlayan gecede sunucu Jimmy Kimmel esprileriyle törene renk katarken, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ı eleştiren yorumlarıyla da dikkati çekti. Kimmel, “Şu anda bu yayını dünyada milyonlarca insan canlı izliyor. Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Bu harika bir şey. Ülke şu anda bölünmüş vaziyette. Çok fazla tavsiye aldım. ‘İnsanları birleştirmen, insanları bir araya getirecek bir şeyler söylemen lazım’ dediler. Ben bunu yapamam. Bu salonda tek bir ‘Cesur Yürek’ var, o da bizi birleştirmeyecek. Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene Oscarlar ırkçı gibi gözüküyordu. Artık onun sayesinde böyle bir şey yok. Filmler için ne kadar harika bir yıl. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar da cazı kurtardı. İlerleme dediğiniz budur işte” ifadelerini kullandı.



KIMMEL, TÖREN SIRASINDA TRUMP’A TWEET ATTI



Jimmy Kimmel, ödül töreninin başlamasından yaklaşık iki saat sonra tekrar Donald Trump’tan bahsederek, “2 saati geçti hala Donald Trump bize bir kere tweet atmamış. Endişelenmeye başlıyorum, iyi mi acaba” dedi ve tören sırasında Trump’a, “Uyanık mısın” şeklinde tweet attı. Kimmel daha sonra Donald Trump’a, “Meryl selam söylüyor” diye tweet gönderdi ve salonda kahkaha sesleri yükseldi. Bu tweetler kısa süre içerisinde binlerce kez retweet edildi.



“GELMEME SEBEBİM, ÜLKEMİN İNSANLARINA DUYDUĞUM SAYGI VE SAYGISICA DAVRANILAN DİĞER 6 ÜLKENİN İNSANINA OLAN SAYGIM”



“Yabancı Dilde En İyi Film” ödülünü İran yapımı “The Salesman” kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman ülkerin vatandaşlarına uyguladığı vize yasağı nedeniyle Oscar törenine katılmama kararı alan İranlı yönetmen Ashgar Farhadi adına ödülü Anousheh Ansari aldı. Ödülü aldıktan sonra Farhadi’nin yazısını okuyacağını belirten Ansari, şunları söyledi:



“Bu değerli ödülü ikinci kez almak büyük bir onur. Bu gece sizlerle olmadığım için özür dilerim. Gelmeme sebebim, ülkemin insanlarına duyduğum saygı ve saygısıca davranılan diğer 6 ülkenin insanına olan saygım. Sinemacılar kameralarını ortak insani değerlere çevirebilir ve farklı ülkeler, uluslar ve dinlerle ilgili önyargıları yıkabilir. Empatiye her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.”



“EN İYİ FİLM” ÖDÜLÜ EL DEĞİŞTİRDİ



İlk olarak “En İyi Film” ödülünü La La Land’in kazandığı açıklanırken, film ekibi sahneye çıktı ve teşekkür konuşması yapıldı. Ancak bir süre sonra yanlışlık yapıldığı belirtilerek Moonlight’ın “En İyi Film Ödülü” kazandığı açıklandı. Büyük şok yaşayan La La Land ekibi, Oscar ödülünü sahneye gelen Moonlight ekibine teslime etti.



89. Oscar Ödülleri'ni kazananlar şöyle:



-En İyi Film-



Moonlight



-En İyi Yönetmen-



Damien Chazelle - La La Land





-En İyi Erkek Oyuncu-



Cassey Affleck - Manchester By The Sea





-En İyi Kadın Oyuncu-



Emma Stone - La La Land





-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-



Mahershala Ali - Moonlight



-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-



Viola Davis - Fences



-En İyi Animasyon Filmi-



Zootopia



-En İyi Özgün Senaryo-



Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan



-En İyi Uyarlama Senaryo-



Barry Jenkins & Tarell Alvin McCraney – Moonlight



-Yabancı Dilde En İyi Film-



The Salesman (İran)



-En İyi Belgesel Film-



O.J.: Made in America – Ezra Edelman ve Caroline Waterlow



-En İyi Kısa Belgesel Film-



The White Helmets



-En İyi Kısa Film-



Sing



-En İyi Kısa Animasyon Filmi-



Piper



-En İyi Film Müziği-



La La Land – Justin Hurwitz



-En İyi Özgün Şarkı-



"City of Stars" - La La Land (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul)



-En İyi Ses Kurgusu-



Arrival - Sylvain Bellemare



-En İyi Ses Miksajı-



Hacksaw Ridge - Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie ve Peter Grace



-En İyi Prodüksiyon Tasarımı-



La La Land – Sandy Reynolds-Wasco ve David Wasco



-En İyi Sinematografi-



La La Land – Linus Sandgren



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı



Suicide Squad – Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini ve Christopher Nelson



-En İyi Kostüm Tasarımı-



Fantastic Beasts and Where to Find Them - Colleen Atwood



-En İyi Film Kurgusu-



Hacksaw Ridge



-En İyi Görsel Efekt-



The Jungle Book – Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones ve Dan Lemmon