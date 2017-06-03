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9 bin 528 personelle operasyon

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9 bin 528 personelle operasyon
Türkiye genelinde 9 bin 528 personelin katılımıyla kumar ve tombala oynatılan yerlerin denetime tabi tutulduğu "Huzur Ramazan Uygulaması" yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ve Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde dün saat 22.00 itibarıyla kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla asayiş uygulaması başlatıldı.

Yurt genelinde 3 saat süren denetimlere 2 bin 481 ekipte görevli 9 bin 528 personel katıldı.

Uygulama kapsamında 6 bin 391 kahvehane ve kıraathane ile 635 dernek ve kooperatif lokali kontrol edildi.

Çalışmalar sırasında personelin temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözettiği belirtildi.

Uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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