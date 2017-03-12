9 Işık'tan kopuk!

Püskevitoman, iyice çığırından çıktı... MHP'yi kötü günlere sürüklemesine, partiyi iktidarın uydusu haline getirmesine ve kendisine de AKP iktidarında yer ayarlamaya çalışmasına karşı çıkan milliyetçi ülkücü camianın önde gelen dört ismini ihraç ettirdi.

Hem de yangından mal kaçırır gibi...

İhraç edilenlerden biri profesör ve tarihçi Yusuf Halaçoğlu, diğeri Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi valilerinden Nuri Okutan... Üçüncü isim İsmail Ok, eski Balıkesir Belediye Başkanı, belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstermiş bir kimya öğretmeni. Üçü de milletvekili ve seçim bölgelerinde güçlü isimler.

Dr. Sinan Oğan ise ikinci kez ihraç edilen bir ülkücü, Genel Başkanlığa aday olan MHP'lilerden biri, eski Iğdır milletvekili...

Dördü de, savunmaları alınmadan partiden uzaklaştırıldı...

Püskevitoman, kaşla göz arasında adam atan AKP'nin o metodunu da benimsemiş; ihraçlar bunu gösteriyor.

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Vaktiyle merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in püskevitomanı neden partiden uzak tuttuğu, uzun süre MHP binalarına girmesini neden yasakladığı bugün daha iyi anlaşılıyor.

Başbuğ, bu kişinin milliyetçiliğinden ve ülkücülüğünden kuşku duymuş, eylemlerine ve söylemlerini değerlendirmiş ve Dokuz Işık çizgisinde olmadığını anlamıştı...

Püskevitomanın, kendisini affettirmek için merhum Başbuğ'un nezdinde arabuluculuk yapması için kimleri araya sokmak istediğini, yaşıyorsa partinin emektar çaycısı Hasan Efendi anlatsın...

Talihsizliğe bakın ki böyle biri, sanki adam kıtlığı varmış gibi Genel Başkanlık koltuğuna oturtuldu...

Kafası ve gönlü "Küçük olsun, az olsun ama benim olsun" paradigmasıyla haşır neşir olan birinden bu kadar lider olur; adı lider, yaptıkları beterden de beter!

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İhraç edilenler önünde sonunda MHP'ye dönecek; pek merak ediyorum, o zaman püskevitoman ne yapacak, bu defa AKP'yi mi kemirecek!

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Korku dağları bekler

AKP'liler kapı kapı dolaşarak evet dilenciliği yapıyor...

Balıkesir'de, Edremit'te, Soma'da AKP'liler MHP teşkilâtlarına giderek "İlle de evet oyu" demiş...

Batman'da ise AKP'liler bastırdıkları yalakalık ifade eden bir bez afişi MHP binasına asmışlar...

"Reis arkandayız" benzeri vıcık vıcık cümlelerle hazırlanmış, yıkama yağlama amaçlı bu afiş Devlet'çiler tarafından alkış üstüne alkış almış...

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Telâşlanmaya gerek yok; birçok MHP il ve ilçe teşkilatında AKP'li evet dilencilerine itibar edilmiyor, yüz verilmiyor, gelenler ters yüz ediliyor...

AKP'ye ve Bahçeli'ye tepki üstüne tepki...

İşte biri; MHP İstanbul Şile Kadın Kolları Başkanı Zehra Alpay partideki görevlerinden istifa etti. İstifasını bir açıklamayla duyuran Alpay, "Kendimizi kandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Anlaşılan tahammüller bitti...

Şile teşkilâtı da diğerleri gibi silme Hayır diyor...

Hangi birini yazayım değerli okurlar...

Nabız yoklamalarının hepsi MHP'lilerin ve MHP seçmeninin yüzde 98.7'sinin Hayır diyeceğini gösteriyor...

Esasen Bahçeli'yi de, Yıldırım'ı da, nihayet Erdoğan'ı da korkutan bu oran...

Türk Milleti'ne, Hayır'a teveccüh ettiği için bir hain demedikleri kaldı; tıynetsizler yarın püskevit kemirirken onu da söyler...

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Saldırganlıkta ironi ne arar

Boksörlükle yazarlık ayrı işlerdir...

Boks konusunda en uzman yazar ise kulakları çınlasın Orhan Ayhan'dır...

Eski MHP'li vekil Cemal Enginyurt gençliğinde boks yapmış, ancak yaşlanma sürecine girdikten sonra yazar

olmuş bir isim...

Daha doğrusu olmamış, fakat yazar yapılmış eski bir siyasetçi...

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Püskevitomanın, saldırganlığa prim olsun diye "Ülkücü işini yarım bırakmaz"demesine Enginyurt, son yazısında mal bulmuş magribi gibi sarılmış ama kaş yapayım derken de göz çıkarmış...

Bu lafta meğer ironi varmış...

Saldırganlıkla ironiyi karıştırmak, ironinin ta kendisi değil mi...

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Fazla lâfa gerek yok; Enginyurt'a bir sorum var; yumruklarına güvenerek Sadi Somuncuoğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve üzerine yürümüştün. O hareketin ironi miydi yoksa saldırganlık mı!

Bari buna doğru cevap ver!

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ANLAMLI SÖZLER

Politikacı önce susmalı, sonra düşünmeli, ondan sonra konuşmalıdır. (Henry Poincare)