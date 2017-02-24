900 liraya maç bileti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı için konuk ekip taraftarına ayrılan biletler 900 liradan satışa sunuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçını, cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları izleyemeyecek. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerinin 900 liradan satışa çıkarılması, sosyal medyada bordo-mavili taraftarların ve futbolserverlerin tepkisine neden oldu.

TALİMAT NE DİYOR?

TFF'nin Disiplin Talimatının 49. maddesine göre maç biletlerine fahiş fiyatlar uygulandığında kulüplere 100 bin TL ceza veriliyor.

İşte o disiplin talimatı:

MADDE 49 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI

(1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan

(a) Futbolculara sekiz ila yirmi dört müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine iki ila altı ay süreli hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 80.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 10.000.-TL’den 40.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 7.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 5.000.-TL’den 10.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Diğer kişilere sekiz ila yirmi dört müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası veya iki ila altı ay süreli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Bu madde kapsamındaki fiilleri işleyen kişilerin bağlı bulundukları kulüplere de ayrıca Süper Lig için 50.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 30.000.-TL’den 75.000.-TL’ye kadar, 2. Lig için 15.000.-TL’den 30.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 7.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

(3) Futbol Müsabaka Talimatı’nın kulüplere yönelik yaptırımları saklıdır.