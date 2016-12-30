94 dernek kapatıldı
İçişleri Bakanlığı, 94 derneğin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığınca, OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve IŞİD'le bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.
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