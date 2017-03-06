95 bin kişi kart borcundan takipte

Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 yükselişle 95 bin 761 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkez'inin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2017 Raporu yayımlandı.



Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, bu yılın ilk ayında 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 artışla 150 bin 838 oldu.



Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla hazırlanan veriler dikkate alındığında, 2017'nin ocak ayında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 74 bin 314 olarak gerçekleşti.



Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da söz konusu dönemde yüzde 1,6 yükselişle 95 bin 761 oldu.