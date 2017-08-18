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950 yeni hakim ve savcı alınacak

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950 yeni hakim ve savcı alınacak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 950 yeni hakim ve savcı alınacağını açıkladı. Bakan Gül 24 Haziran'da sınav yapılacağını duyurdu.

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