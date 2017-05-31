A Haber'in TSK'yla ilgili özel haberi bilgisayar oyunu çıktı!

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber'in TSK'yla ilgili hazırladığı 'özel' haber, bilgisayar oyunu çıktı.

A Haber'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından “PKK'ya yapılan operasyon” şeklinde yayınladığı görüntülerin Arma adlı oyuna ait olduğu anlaşıldı.

Oyundaki bir çatışmayı operasyona aitmiş gibi yayınlayan A Haber, görüntüleri Atak Helikopteri'nin operasyonu sırasında haberleştirdi.

Görüntülere montajla telsiz konuşmalarının da eklendiği anlaşıldı. A Haber daha sonra internetten de yayınladığı bu videoyu kaldırdı.