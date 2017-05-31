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A Haber'in TSK'yla ilgili özel haberi bilgisayar oyunu çıktı!
A Haber'in TSK'yla ilgili özel haberi bilgisayar oyunu çıktı!
Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber'in TSK'yla ilgili hazırladığı 'özel' haber, bilgisayar oyunu çıktı.
31 Mayıs 2017 Çarşamba 22:01
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