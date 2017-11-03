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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Milli takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Lucescu sürpriz isimlere kadrada yer verdi.

A Milli Takımımızın 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Romanya ile yapacağı maça bu tesiste hazırlanacak A Milliler, 8 Kasım'da saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak karşılaşmanın oynanacağı Cluj kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıyı takiben A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını saat 19.00'da yapacak.

Milli takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Lucescu sürpriz isimlere kadrada yer verdi.

Milli Takım kadrosu şöyle;

Kaleciler: Harun Tekin (Bursaspor) Okan Kocuk(İstanbulspor) Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Kaan Ayhan(Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan(Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü(Freiburg), Erol Erdal Alkan(FC Dordrecht),  Ömer Toprak(Borussia Dortmund), Serdar Aziz(Galatasaray), Uğur Demirok(Trabzonspor), Atila Turan(Kayserispor), İsmail Köybaşı(Fenerbahçe)

Orta Saha: Cengiz Ünder(Roma), Deniz Türüç Kayserispor), Emre Mor(Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Yusuf Yazıcı(Trabzonspor), Selçuk İnan(Galatasaray), Okay Yokuşlu(Trabzonspor), Emre Akbaba(Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu(AC Milan), Kenan Karaman(Hannover96),Tolga Ciğerci(Galatasaray)

Forvet: Cenk Tosun(Beşiktaş), Enes Ünal(Levante)

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