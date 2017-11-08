A Milli Takım aday kadrosundan bir oyuncu daha çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Romanya ve Arnavutluk ile yapılacak özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, sol ayak tabanında yaralanma meydana gelen Tolga Ciğerci'nin, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda, Tolga'nın iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağı öngörülerek futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.

Milli takımda daha önce yine sakatlıkları gerekçesiyle Emre Mor ve Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarılmıştı.