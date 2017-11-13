A Milli Takım'da yine hüsran!

Eleştirilerin odağındaki A Milli Takım, tarihindeki 555. maçına çıktı. Arnavutluk, Antalya'da oynanan maçta Ay Yıldızlılar karşısında 3-2'lik skorla galip gelmeyi başardı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Antalya’da Arnavutluk’u konuk etti. Adeta gol yağmuruna dönüşen ilginç maç 3-2’lik skorla sonuçlanırken Ay Yıldızlılar’ın olumsuz gidişatı da devam etmiş oldu. Karşılaşmada 42’de Ledian Memushaj ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

24 ve 39’da Armando Sadiku’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan Milliler, 47’de Cengiz Ünder’in golüyle skoru 2-1’e getirse de 55’te Eros Grezda, durumu 3-1 yaptı. 60’ta Emre Akbaba ise skoru belirleyen isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 86: Arnavutluk’ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sabien Lilaj oyundan çıkarken, Andi Lila yerine giren isim oluyor.

DAKİKA 84: Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

DAKİKA 81: Arnavutluk’ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Eros Grezda oyundan çıkarken, Astrit Ajdarevic yerine giren isim oluyor.

DAKİKA 78: Ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Taulant Xhaka’nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

DAKİKA 77: Ozan Tufan, hızlı atağı kesmek için Eros Grezda’ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

DAKİKA 75: Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken, Yusuf Yazıcı yerine giren isim oluyor.

DAKİKA 71: Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder oyundan çıkarken, Enes Ünal yerine giren isim oluyor.

DAKİKA 66: Arnavutluk’ta oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Armando Sadiku, Ermir Lenjani ve Odhise Roshi oyundan alınırken, Kamer Qaka, Arlind Ajeti ve Naser Aliji yerlerine oyuna dahil oluyor.

DAKİKA 63: Cenk Tosun’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Arnavutluk savunmasından geri geliyor.

GOL! DAKİKA 60: Millilerimiz Emre Akbaba’nın golüyle farkı tekrar bire indiriyor. Oğuzhan Özyakup’un ara pasında Cenk Tosun’un bıraktığı topa hareketlenen Emre Akbaba’nın penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak Etrit Berisha’nın sağından köşede ağlarla buluşuyor.

DAKİKA 60: Milli takımımızda oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kenan Karaman oyundan çıkarken, Emre Akbaba yerine giren isim oluyor.

GOL! DAKİKA 55: Arnavutluk, Eros Grezda’nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Ceza alanı içinde yaşanan karambolde Armando Sadiku’dan seken topu önünde bulan Eros Grezda’nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluşuyor.

DAKİKA 53: Savunmadan seken topa hareketlenen Cenk Tosun’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Etrit Berisha güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

GOL! DAKİKA 47: Millilerimiz Cengiz Ünder’in golüyle farkı bire indiriyor. Cenk Tosun’un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cengiz Ünder’in altıpas içinde ön direkte kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Etrit Berisha’nın sağından ağlarla buluşuyor.

DAKİKA 46: İkinci yarı başladı.

DAKİKA 46: Milli takımımız ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlıyor. Atila Turan, Serdar Aziz oyundan alınırken, İsmail Köybaşı, Uğur Demirok oyuna dahil oluyor. Barış Yardımcı’nın yerine ise Ozan Tufan sahada.

DAKİKA 45+1: Müsabakanın ilk yarısı sona erdi.

DAKİKA 42: Arnavutluk’ta Memushaj, 32. dakikada gördüğü sarı kartın ardından bir sarı kart daha gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Memushaj ile tartışan Serdar Aziz de sarı kart gördü.

GOL! DAKİKA 39: Arnavutluk, Armando Sadiku’nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Odhise Roshi’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Armando Sadiku’nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, Volkan Babacan’ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

DAKİKA 38: Barış Yardımcı’nın sağ kanattan getirdiği atakta savunmadan seken topa hareketlenen Hakan Çalhanoğlu’nun, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Arnavutluk defansından geri geliyor.

DAKİKA 32: Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Ledian Memushaj, Okay Yokuşlu’ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

DAKİKA 28: Golden sonra oyun biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

GOL! DAKİKA 24: Arnavutluk, Armando Sadiku’nun golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanatta topla buluşan Odhise Roshi Atila Turan’dan sıyrılarak hızla son çizgiye iniyor ve pasını ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Armando Sadiku’nun altıpas önünden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

DAKİKA 23: Sol kanattan kazandığımız korneri kullanan Cengiz Ünder’in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Çağlar Söyüncü’nün kafa vuruşunda Etrit Berisha topa hakim olmayı başarıyor.

DAKİKA 22: Milli takımımız gole yaklaşıyor. Cengiz Ünder’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun’un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Etrit Berisha güçlükle topu kornere çeliyor.

DAKİKA 18: Kenan Karaman’ın pasıyla topla buluşan Cenk Tosun’un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Etrit Berisha güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

DAKİKA 16: Ceza sahası dışında kazandığımız serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Okay Yokuşlu’nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalenin sağından auta çıkıyor.

DAKİKA 13: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ledian Memushaj’ın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Georgi Kabakov faul gerekçesiyle oyunu duruduruyor.

DAKİKA 12: Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

DAKİKA 10: Kenan Karaman’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun’un içe kat ederek ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Etrit Berisha topa hakim olmayı başarıyor.

DAKİKA 8: Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Odhise Roshi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

DAKİKA 4: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sabien Lilaj’ın yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Çağlar Söyüncü topu uzaklaştırmayı başarıyor.

DAKİKA 1: Hakem Georgi Nikololov Kabakov maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Arnavutluk başlıyor.