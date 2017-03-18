A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor’dan Güray Vuralve Deniz Türüç, Gençlerbirliği’nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.
Listede şu isimler yer aldı:
Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir
Onur Recep Kıvrak - Trabzonspor
Harun Tekin - Bursaspor
Gökhan Gönül - Beşiktaş
İsmail Köybaşı - Fenerbahçe
Şener Özbayraklı - Fenerbahçe
Kaan Ayhan - Düsseldorf
Ahmet Çalık - Galatasaray
Çağlar Söyüncü - Freiburg
Ömer Toprak - Bayer Leverkusen
Cengiz Ünder - Başakşehir
Emre Çolak - Deportivo
Mehmet Topal - Fenerbahçe
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş
Okay Yokuşlu - Trabzonspor
Selçuk İnan - Galatasaray
Volkan Şen - Fenerbahçe
Emre Mor - Borussia Dortmund
Enes Ünal - Twente
Arda Turan - Barcelona
Yunus Mallı - Mainz
Cenk Tosun - Beşiktaş
Güray Vural - Kayserispor
Deniz Türüç - Kayserispor
Serdar Gürler - Gençlerbirliği
Olcay Şahan Trabzonspor
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