A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Antalya’da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart’ta Moldova ile Eskişehir’de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor’dan Güray Vuralve Deniz Türüç, Gençlerbirliği’nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti. Listede şu isimler yer aldı: Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir Onur Recep Kıvrak - Trabzonspor Harun Tekin - Bursaspor Gökhan Gönül - Beşiktaş İsmail Köybaşı - Fenerbahçe Şener Özbayraklı - Fenerbahçe Kaan Ayhan - Düsseldorf Ahmet Çalık - Galatasaray Çağlar Söyüncü - Freiburg Ömer Toprak - Bayer Leverkusen Cengiz Ünder - Başakşehir Emre Çolak - Deportivo Mehmet Topal - Fenerbahçe Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş Okay Yokuşlu - Trabzonspor Selçuk İnan - Galatasaray Volkan Şen - Fenerbahçe Emre Mor - Borussia Dortmund Enes Ünal - Twente Arda Turan - Barcelona Yunus Mallı - Mainz Cenk Tosun - Beşiktaş Güray Vural - Kayserispor Deniz Türüç - Kayserispor Serdar Gürler - Gençlerbirliği Olcay Şahan Trabzonspor