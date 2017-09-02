Bugünkü YENİÇAĞ »

A Milli Takımızın otobüsünde bomba araması

»
A Milli Takımızın otobüsünde bomba araması
Dünya Kupası Grup Eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Metalist Stadı'na geldi. Polis, futbolcular indikten sonra takım otobüsünde bomba araması yaptı.

Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı’na geldi. Futbolcular yoğun güvenlik önlemi altında stada ulaşırken, takımın otobüsten inmesinin ardından polis, takım otobüsünde bomba araması yaptı. Özel eğitimli köpekle aramayı gerçekleştiren Ukrayna polisi, ardından otobüsün park alanına geçmesine izin verdi.

Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde Ukrayna-Türkiye’yi konuk ederken, Ukrayna Hükümeti’nin karşılaşma için aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Kharkiv kentinde bulunan Metalist Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesinde polis kuş uçurtmazken, polis özel harekat, özel güvenlik ve askerlerin yanı sıra atlı polisler de statta bulundu. Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar, özellikle atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Atlı polislerin önünde fotoğraf çektirmek isteyen seyirciler, bunun için sıraya girdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımızın otobüsünde bomba aramasıA Milli Takımızın otobüsünde bomba aramasıGalatasaray'dan Asamoah'la ilgili resmi açıklama geldiGalatasaray'dan Asamoah'la ilgili resmi açıklama geldiVan Persie ile ilgili flaş iddiaVan Persie ile ilgili flaş iddiaKwadwo Asamoah transferinde flaş gelişmeKwadwo Asamoah transferinde flaş gelişmeTerim'le kavga eden Aydoğdu'nun heykelini diktilerTerim'le kavga eden Aydoğdu'nun heykelini diktilerGalatasaray Cavanda'yı KAP'a bildirdiGalatasaray Cavanda'yı KAP'a bildirdiRooney gözaltına alındıRooney gözaltına alındıTudor'dan Asamoah açıklamasıTudor'dan Asamoah açıklamasıBeşiktaş'tan Cenk Tosun kararı!Beşiktaş'tan Cenk Tosun kararı!Carole sağlık kontrolünden geçtiCarole sağlık kontrolünden geçti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti