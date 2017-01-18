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Aatif'in yeni takımı belli oldu!

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Aatif'in yeni takımı belli oldu!
Konyaspor, Fenerbahçe’den Aatif’ı kadrosuna katmak için gözünü kararttı. Konyaspor, 2 milyon Euro’nun altına bu transferi bitirmeye çalışıyor. Aatif’ın da tarafların anlaşması halinde imzayı atmak istediği ifade edildi.

Kanada yapılan Fofana takviyesiyle sezonun ikinci yarısında vites yükseltmek istediğini gösteren Atiker Konyaspor, Galatasaray yenilgisinin ardından ise kesenin ağzını iyice açtı.

Konyaspor 1 milyon 750 bin euroda diretiyor

Daha önce Fenerbahçe’den Aatif’a talip olan ve yüksek maliyeti nedeniyle bu transferde geri adım atan Yeşil- Beyazlılar, Faslı yıldız için bu kez ciddi bir girişimde bulundu. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’yle pazarlık masasına oturuldu. Sarı-Lacivertliler kapıyı 3 milyon Euro’dan açarken bu rakamın 2 milyona kadar indiği öğrenildi. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Konyaspor yönetimi, Aatif için 1 milyon 750 bin Euro’luk bonservis üzerinde diretiyor.

Aatif'ta istiyor

Tarafların hafta sonuna kadar el sıkışmaları bekleniyor. Aatif da istiyor Transferin gerçekleşmesi için Konyaspor’un elini güçlendiren en önemli detayın ise 29 yaşındaki futbolcunun da Aykut Kocaman’ın takımında forma giymek istiyor olması.

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