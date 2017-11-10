Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere Aralık ayında müzakerelerin ikinci aşamasına ilerleyebilmek için pozisyonunu iki hafta içinde netleştirmeli." dedi.Kaynak: AB İngiltere'ye iki haftalık süre tanıdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere Aralık ayında müzakerelerin ikinci aşamasına ilerleyebilmek için pozisyonunu iki hafta içinde netleştirmeli." dedi.

Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 2 gün süren 6. turunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Ekiplerin teknik çalışmalara devam ettiğine dikkati çeken Barnier, "3 ana başlık hakkında sadece yeterli, samimi ve gerçek ilerleme sağlanınca görüşmelerin ikinci aşamasına başlanabilir." diye konuştu.

Barnier, yeterli ilerleme sağlayabilmek için mali konuların kritik olduğuna işaret ederek, "Aralık ayında ikinci aşamaya ilerleyebilmek için İngiltere müzakerelerdeki pozisyonunu iki hafta içinde netleştirmeli." ifadesini kullandı.

Bakan Davis de, toplantılarda önemli konuları ele aldıklarını belirterek, "Çalışmalara devam ediyor ve uzlaşı seçeneklerini değerlendiriyoruz." dedi.

MÜZAKERELER

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB'ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında sürdürülüyor.

AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor. Taraflar, net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayamıyor.