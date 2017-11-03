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AB Katalonya konusunda sessizliğini sürdürüyor

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AB Katalonya konusunda sessizliğini sürdürüyor
AB'nin, Türkiye'de terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen tutuklamalar hakkında sık sık basına yaptığı açıklamalara karşın Katalonya krizi patlak verdiğinden bu yana konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekiyor.

Avrupa Birliği (AB), İspanya'da Katalonya Özerk Yönetiminin eski bakanlarına ilişkin yürütülen yargı sürecinin bağımsız bir süreç olduğuna işaret ederek gelişmelerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AB Komisyonu Sözcüsü Annika Breidthart, günlük basın toplantısında Katalan siyasetçilere ilişkin sorulara "İspanya'nın anayasal düzenine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Tutumumuz bu ve ekleyecek bir şey yok." yanıtını verdi.

Breidthart, Belçika'da bulunan eski Katalan Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakan için Avrupa'da tutuklama kararı çıkarılmasıyla ilgili soruları da "Bu konular tamamen yargı yetkililerinin alanıyla ilgili. Biz yargının bağımsızlığına saygı duyuyoruz." diyerek yanıtladı.

Bir gazetecinin Venezuela ile Türkiye'de gözaltı ve tutuklamalar olduğunda AB'nin yorum yapmaktan kaçınmadığını, özellikle Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ederek bunların "endişe verici olduğunu" vurgulamasına karşın Katalan siyasetçiler hakkında neden sessiz kaldığını sorması üzerine Breidthart, "Ekleyecek bir sözüm yok." ifadesini kullandı.

AB'nin, Katalonya krizi patlak verdiğinden bu yana İspanya hükümetine desteğini sürdürmesi ve konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekiyor.

AB Komisyonu'nun daha önce Türkiye'de FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen tutuklamalar hakkında sık sık basına yaptığı açıklamalar, eleştirilere neden olmuştu.  

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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