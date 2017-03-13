AB Komisyonu'ndan Hollanda'ya destek

AB Komisyonu Başsözcüsü Schinas, Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik krizi yorumladı. Schinas, "bu ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleşir. Burada AB olarak biz üyelere bu toplantıları nasıl yapacakları konusunda karışamayız" dedi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "AB, özgürlükleriyle gurur duyar. Ama toplantı ve mitingler ülkelerin karar alanıdır. Bu ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleşir. Burada AB olarak biz üyelere bu toplantıları nasıl yapacakları konusunda karışamayız" dedi.

Schinas, AB Komisyonunun günlük basın toplantısı sırasında Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda ile Türkiye arasında yaşananlarla ilgili, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın muhataplarıyla temas halinde olduklarını belirten Schinas, "Avrupa Birliği, Türkiye'yi durumu daha da kötüleştirme riski taşıyabilecek aşırı söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırmaktadır. Sorunlu konular ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilir" dedi.