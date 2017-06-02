AB, Türkiye'ye o sığınmacıları iade etti

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana bin 200'e yakın sığınmacının Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi.

DWelle Türkçe’ye göre, mülteci anlaşmasının yürürlüğe girdiği 2016 ortalarından bu yana toplam bin 192 sığınmacı Yunanistan ve Avrupa Sınır Koruma Teşkilatı (FRONTEX) tarafından Türkiye'ye iade edildi.

Haberde, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının, Türkiye üzerinden kaçak yolla Yunan adalarına çıkan ve kendilerine iltica hakkı tanınmayan sığınmacıların Türkiye'ye iadesini öngördüğü belirtildikten sonra şöyle devam edildi:

“Ayrıca Yunanistan, 2001 yılında Türkiye ile imzaladığı ikili anlaşmaya uyarınca son 17 ayda bin 196 sığınmacıyı Türkiye'ye iade etti. Uluslararası Göç Teşkilatı'nın (IOM) işbirliğiyle gönüllü olarak Yunanistan'dan ülkesine gönderilen sığınmacı sayısının ise bin 168 olduğu açıklandı.”