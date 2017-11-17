AB Türkiye'ye yardımı kesiyor mu?

AB üyesi ülkeleri maliye bakanlarının Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda kesintiye gidilmesini tartıştığı iddia edildi.

DW Türkçe, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye AB'ye katılımına hazırlık için sağlanan mali yardımların önümüzdeki yıl 80 milyon euro kısılmasını önerdiğini anımsatarak, "Diplomatların aktardığı bilgiye göre AB maliye bakanlarının sunmayı planladığı öneri ise Türkiye'ye sağlanan mali desteğin 67 milyon euro kısılması" dedi.

AB devlet ve hükümet başkanlarının Ekim ayında bir araya geldikleri zirvede, Ankara ile gerilen ilişkiler nedeniyle mali yardımların azaltılmasını talep ettiklerine dikkat çekilen haberde, "Türkiye için 2014-2020 zaman diliminde AB'ye katılım öncesi mali yardım olarak kararlaştırılan rakam 4,5 milyar euroydu" denildi.